Calciomercato Lazio, arriva il sì di Kumbulla: la situazione

Kumbulla alla Lazio, la trattativa è vicina alla chiusura: a settembre il difensore albanese dell’Hellas Verona vestirà con tutta probabilità la maglia biancoceleste.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Lazio e Verona avrebbero trovato l’accordo per una cifra intorno ai 27-28 milioni, con la possibilità, eventualmente, di ragionare su contropartite tecniche per ammortizzare i costi dell’affare. Il giocatore avrebbe accettato un contratto di 5 anni da 1.5 milioni a stagione. Nonostante l’interesse di Juventus ed Inter, il giocatore ha fin da subito spinto per la piazza biancoceleste, conscio di poter giocare con maggiore continuità.