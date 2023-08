Calciomercato Lazio, scelto il nuovo secondo portiere: è un affare fatto. Ecco chi affiancherà Provedel nella prossima stagione

Il calciomercato Lazio ha trovato l’accordo con la Salernitana per l’arrivo di Luigi Sepe, portiere ex Parma. Operazione in prestito senza contropartite incluse nell’affare.

Dopo che Hugo Lloris ha rifiutato il trasferimento nel club capitolino, la Lazio ha scelto lui da affiancare a Provedel.