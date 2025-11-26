Calciomercato Lazio, Sarri ha le idee chiare per gennaio: strategie legate al destino di Guendouzi

Calciomercato Lazio, Sarri indica la strada: il futuro di Guendouzi può cambiare i piani. Le ultimissime notizie

Maurizio Sarri guarda al mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo della Lazio. Le assenze di Rovella e Cataldi, unite alle incertezze legate a Dele-Bashiru tra Coppa d’Africa e condizioni fisiche, hanno reso urgente l’arrivo di una mezzala di qualità capace di dare equilibrio e creatività al reparto.

Il tecnico toscano vorrebbe un profilo con caratteristiche simili a Luis Alberto, in grado di offrire qualità al servizio della squadra. Tra i nomi valutati c’è Giovanni Fabbian, giovane del Bologna che però appare irraggiungibile a gennaio, e Ivan Ilic del Torino, attualmente alle prese con un infortunio ma rilanciato da Baroni nelle ultime settimane. Entrambi rappresentano opzioni interessanti, anche se difficili da concretizzare nel breve termine.

Molto dipenderà dalle cessioni: un’eventuale partenza di un big potrebbe aprire margini per acquisti più ambiziosi. In questo senso resta da chiarire il futuro di Matteo Guendouzi, tornato protagonista contro il Lecce ma tentato dalle sirene della Premier League. Newcastle e Aston Villa avevano già provato a prenderlo in estate e non è escluso che tornino alla carica, rendendo incerto il destino del francese e influenzando le strategie di mercato della Lazio.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello



