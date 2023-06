Calciomercato Lazio, Sarri ha trovato il centrale del futuro: i dettagli

Calciomercato Lazio, Sarri ha trovato il futuro per la difesa: i dettagli sulla trattativa

Continua ad essere movimento il mercato della Lazio, in preparazione a quello che sarà il futuro della squadra biancoceleste.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si sondano profili giovani per la Lazio che sarà: Sarri sta visionando da tempo Gabriele Guarino, 19 anni in forza all’Empoli Primavera e protagonista della cavalcata Mondiale dell’Italia u20 che si gioca la finale. L’idea sarebbe quella di farlo crescere dietro a Romagnoli e Casale, in caso di partenza di Gila.