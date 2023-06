Calciomercato Lazio, salta anche Milik? La situazione sul futuro del centravanti polacco

Più volte accostato alla Lazio, l’attaccante polacco Arek Milik sembrerebbe essere vicino ad una svolta per il suo futuro in Italia.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centravanti di proprietà del Marsiglia è vicino alla conferma in maglia Juventus, con il club bianconero pronto a rinnovare il prestito anche per la stagione successiva. Filtra ottimismo per l’affare.