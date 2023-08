Calciomercato Lazio, tutte le cifre dell’affare Pellegrini

Calciomercato Lazio, oggi le visite mediche di Luca Pellegrini: il terzino torna a Formello in prestito biennale dalla Juve

Si è finalmente chiusa la telenovela di calciomercato Lazio relativa al ritorno di Luca Pellegrini a Formello.

Come riporta Il Messaggero, il classe ’99 sbarca di nuovo nella Capitale con la formula del prestito biennale (gratuito) con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro. La Juve inoltre parteciperà al pagamento dell’ingaggio con quattro mensilità garantite per i due anni di prestito al termine dei quali Pellegrini firmerà fino al 2027 con opzione per il 2028 rinunciando a 600mila euro rispetto agli attuali 3 milioni netti.