Pellegrini ce l’ha fatta: così ha convinto Sarri. Si punta allo sconto

Luca Pellegrini viaggia verso il riscatto da parte della Lazio a giugno: il terzino italiano sta convincendo Maurizio Sarri

Ora il riscatto non è più così lontano: Luca Pellegrini sta convincendo Sarri allenamento dopo allenamento. Inizialmente il tecnico era scettico sull’adattamento ai suoi schemi di gioco in poco tempo, ora invece può diventare il suo principale alleato per la permanenza alla Lazio.

Col Monza potrebbe essere titolare: vuole mostrare ai 2500 laziali in trasferta al Brianteo quanto ci tiene a restare a Formello: il 22 giugno scadrà l’opzione del prestito, per esercitarlo vanno versati 12 milioni alla Juventus più eventuali premi, ma Lotito è convinto di ottenere lo sconto. Pellegrini però dovrà decurtarsi ancora i 3.5 milioni di ingaggio. Lo riporta Il Messaggero.