Calciomercato Lazio, riscatto Acerbi: due giovani potrebbero essere inseriti nella trattativa per il riscatto del centrale

Si tratterà di sedersi al tavolo con l’Inter per quanto riguarda il riscatto di Francesco Acerbi, ancora di proprietà della Lazio.

La Gazzetta dello Sport ci regala però uno scenario interessante: il club biancoceleste non ha mai negato l’interesse per i due giovani di casa nerazzurra, Zanotti e Fabbian, che potrebbero essere inseriti nella trattativa per chiudere il discorso riscatto del prestito del centrale.