Pedro-Lazio, spunta la doppia clausola! La mossa di Lotito per tenersi lo spagnolo

Pedro-Lazio, importante retroscena: spunta la doppia clausola nel contratto dello spagnolo. La mossa estiva di Lotito

Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di perdere Pedro, sicuramente a gennaio e con ogni probabilità anche a giugno a meno che non sia proprio lo spagnolo a decidere per l’addio.

In questo senso, come riporta Il Messaggero, nello scorso calciomercato Lazio, al momento del rinnovo dell’ex Barcellona, il patron biancoceleste non ha inserito solo la famosa clausola del rinnovo automatico di un anno al raggiungimento delle 25 presenze stagionali ma anche un’altra, unilaterale e a favore del club, per estendere comunque l’accordo in essere a prescindere dal numero di presenze. Lotito si tutela, nel futuro di Pedro c’è ancora la Lazio.