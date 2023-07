Rinnovo Pedro, c’è la svolta: ecco cosa è successo

Calciomercato Lazio, Pedro ha firmato il rinnovo con i biancocelesti: scambio di documenti tra le parti nella giornata di ieri

Si muove in maniera concreta il calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, nella giornata di ieri Pedro ha di fatto concluso l’iter per il rinnovo del contratto scaduto lo scorso 30 giugno.

Tra lo spagnolo e la Lazio c’è stato lo scambio di documenti via PEC. A questo punto manca solo l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare a ridosso della partenza per Auronzo fissata tra una settimana. Le cifre: Pedro ha rinnovato fino al 2024 a 2.2 milioni di euro a stagione più bonus con opzione per il 2025.