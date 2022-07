Calciomercato Lazio, rinforzi a centrocampo: Sarri ha un chiodo fisso

Calciomercato Lazio: in caso di addio di Milinkovic-Savic, i biancocelesti dovranno rinforzare il centrocampo. Sarri ha un chiodo fisso

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’assalto dell’Arsenal per Milinkovic-Savic, in caso di cessione del Sergente la Lazio dovrà subito cercare il sostituto perfetto. E secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri avrebbe un chiodo fisso: ovvero Loftus-Cheek del Chelsea, già allenato quando sedeva sulla panchina dei Blues.

L’allenatore biancoceleste, però, non perde di vista neppure l’altro suo ex Allan con cui è in contatto costante. Tutto dipenderà dalla cessione di Milinkovic.