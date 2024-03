Calciomercato Lazio, retroscena Lotito-Sarri: primi segnali di rottura in estate

Calciomercato Lazio, il retroscena su Lotito e quei due giocatori richiesti da Sarri. La ricostruzione della situazione

Nonostante le dimissioni e l’inizio dell’era Tudor, il Corriere dello Sport, ha riportato alla luce una vecchia ruggine di casa Lazio, ovvero la situazione legata al mercato estivo biancoceleste.

Sarri e Lotito non sono mai stati troppo vicini come idee di calciomercato: dopo il secondo posto, il tecnico in estate aveva chiesto Berardi e Zielinski, due sue grandi sogni nel cassetto. Il presidente aveva prima rifiutato l’esterno, troppo elevato il prezzo chiesto dal Sassuolo, mentre per Zielinski la valutazione rimaneva sempre fuori budget. Questi due segnali furono l’inizio di un rapporto da sempre incrinato.