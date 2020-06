Calciomercato Lazio, Rakitic ai saluti. C’è il Siviglia

Rakitic, spesso accostato alla Lazio, è pronto a salutare il Barcellona. Per il giocatore, però, c’è il Siviglia in prima fila

Rakitic ai saluti. Il rapporto con il Barcellona è ormai concluso e il suo nome è stato spesso accostato alla Lazio, tra indiscrezioni e fantamercato.

Il centrocampista 32enne, in scadenza coi blaugrana il prossimo anno, sembra però destinato a rimanere in Spagna: il Siviglia, infatti, sarebbe in prima linea per accoglierlo. Secondo Mundo Deportivo, lo scoglio principale, potrebbe essere l’aspetto economico: il Barça vuole monetizzare e ha fissato il prezzo del cartellino a 20 milioni.