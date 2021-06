Calciomercato Lazio, il punto sugli esuberi: tanti nomi al passo d’addio

Tanto lavoro per il calciomercato della Lazio, che deve fare i conti con i tanti esuberi tornati a Formello da piazzare in uscita

Comincia a farsi sempre più vivo il calciomercato della Lazio, tra i vari nomi accostati negli ultimi giorni e le tante mosse per costruire la nuova squadra di Maurizio Sarri. In particolare, però, la società deve fare i conti anche con i tantissimi esuberi ritornati a Formello.

Come riportato da Il Messaggero, infatti, in biancoceleste torneranno a breve circa 20 giocatori di cui la metà dalla neo-promossa Salernitana. I vari Kiyine, André Anderson, Gondo, Adamonis, Cicerelli, Lombardi, Casasola, Dziczek, Lukaku, Jony, Adekanye, Rossi, Kalac, Morrone e Jorje Silva sono tutti sulla lista dei partenti e il ds Tare dovrà compiere un’impresa per piazzarli sul mercato. Tra i rientranti, invece, potrebbe rimanere Denis Vavro, di ritorno dal prestito all’Huesca: Sarri, infatti, vuole valutarlo in questo Europeo e potrebbe sfruttarlo nella sua nuova difesa a 4.