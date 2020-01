Calciomercato Lazio, rinforzo in casa biancoceleste che arriva dal Catania Primavera: accordo con Distefano

Colpo di mercato in questa sessione per la Lazio. Dopo Escalante, che arriverà a giugno, un rinforzo è stato acquistato anche per la Primavera di Menichini.

Il calciatore in questione è Gian Marco Distefano, classe 2000 in forze al Catania Primavera. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo le società stanno limando le ultime questioni ma l’accordo è stato trovato.