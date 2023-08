Calciomercato Lazio, pressing per Ricci: la sua cessione non sarebbe così negativa per Cairo. Il retroscena. Il possibile scenario

Come riporta La Stampa, c’è un retroscena di mercato interessante che riguarda il Torino, e che indirettamente coinvolge anche la Lazio. I biancocelesti stanno facendo pressing per Samuele Ricci, che Sarri ha richiesto apertamente a Lotito.

Cairo spara molto alto e preferirebbe non privarsi del giovane giocatore, ma una sua cessione non sarebbe poi così negativa per i granata, perché con gli eventuali soldi del trasferimento, il Toro potrebbe fiondarsi su due obiettivi di mercato dichiarati ovvero: Nikola Vlasic, quest’anno in prestito da Juric ma di proprietà del West Ham che lo valuta circa 13 milioni. E Il secondo, invece, Carlos Augusto del Monza seguito anche da Inter e Juve. La partenza di Ricci può dunque sbloccare il mercato in entrata del Torino. Cairo può pensare seriamente di lasciarlo andare.