Calciomercato Lazio, preso anche Vavro! Domani le visite mediche

Calciomercato Lazio, nuovo colpo in entrata per i biancocelesti: preso anche Denis Vavro dal Copenaghen

Calciomercato Lazio – Nuovo colpo per Tare e Lotito: in questi minuti la dirigenza biancoceleste ha definito l’acquisto di Denis Vavro dal Copenaghen. Al club danese andranno 10 milioni di euro più 1,5 di bonus. Il difensore slovacco domani mattina sosterrà le visite mediche di rito, poi firmerà il suo nuovo contratto, che lo legherà alla Lazio per i prossimi quattro anni (1,5 milioni a stagione).