Calciomercato Lazio: Pedro in Arabia? Quei problemi alla caviglia… Ultimissime sul futuro dello spagnolo

Come riporta Il Messaggero il calciomercato Lazio per ora smentisce un’offerta dall’Arabia Saudita per Pedro.

Ma qualora dovesse arrivare verrebbe senz’altro presa in considerazioe visti anche i problemi alla caviglia sinistra dello spagnolo, che comunque è partito per il Maradona.