Calciomercato Lazio, possono arrivare Ramazani e Biel? Ecco la verità sul doppio affare. Le ultimissime sui possibili colpi di mercato

Secondo quanto riporta Il Messaggero, ci sono smentite su Ramazani dell’Almeria e Biel dell’Olympiakos, gettati nella mischia ieri pomeriggio per quanto riguarda i nomi accostati al calciomercato Lazio. Non ci sarebbero quindi degli sviluppi sui due affari, almeno per questa sessione di mercato. Possibile un interessamento del club a giugno.