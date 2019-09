Calciomercato Lazio, da possibile rinforzo ad avversario: lo strano caso di Edouard

Calciomercato Lazio – Odsonne Edouard è stato un obiettivo estivo dei biancocelesti, ora sarà avversario in Europa League

La Lazio è sempre attenta in sede di calciomercato all’acquisto di possibili giovani stelle. Un obiettivo del d.s. Igli Tare, che tuttavia ha negato personalmente la trattativa, è stato Odsonne Edouard. L’attaccante del Celtic piace molto al dirigente albanese, potrà ammirarlo da vicino durante le gare del girone di Europa League. Il ragazzo ha il passaporto francese, a gennaio compirà 22 anni e due stagioni fa è stato riscatto per 11 milioni di euro dal Paris Saint Germain. Il cartellino presumibilmente è cresciuto di valore, chissà però che nella prossima sessione di trasferimenti Tare non decida di tornare alla carica con più decisione.