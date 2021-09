Calciomercato Lazio, Pioli: «Contento di allenare uno come Romagnoli»

Durante la conferenza stampa l’allenatore del Milan ha risposto alle dichiarazioni di Raiola sulla possibile partenza di Romagnoli

Alessandro Romagnoli è in scadenza di contratto con il Milan e con ogni probabilità in estate concluderàa la sua esperienza con i rossoneri. Tra le squadre interessate c’è anche la Lazio di Maurizio Sarri.

Intanto Pioli ha parlato in conferenza stampa e ha detto sulla questione: «Raiola fa il suo lavoro, io il mio. Posso essere d’accordo con lui che Romagnoli è un grande difensore e sono contento di allenarlo, manderò in campo tutti quelli che sono motivati e disponibili per lottare per questa maglia, e al momento sono tutti in questa direzione»