Calciomercato Lazio, piace De La Cruz del River Plate: la situazione sul giocatore del club argentino

Come riportato da Tyc Sports, la Lazio sarebbe interessata a Nicolás de la Cruz, centrocampista classe 1997 del River Plate.

Sul portale argentino si legge come non siano ancora state pervenute offerte per il giocatore, tantomeno dall’Italia.