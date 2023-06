Calciomercato Lazio, Petrucci: «Torreira? Non so se…» Gli aggiornamenti del giornalista sul regista dell’Arsenal

Intervistato da Lazio Style Channel, il giornalista Sky, Matteo Petrucci, ha parlato del mercato della Lazio e del suo parere su Lucas Torreira, pupillo di Sarri per il centrocampo.

TORREIRA- Torreira? Non so se è il play giusto per Sarri e non è lo stesso di qualche anno fa

