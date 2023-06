Lazio-Luca Pellegrini, c’è un’unica strada per la permanenza: ecco quale

Calciomercato Lazio, i biancocelesti vogliono trattenere Luca Pellegrini: c’è un’unica strada per la permanenza del terzino

Come riferito dal Corriere dello Sport, la conferma di Luca Pellegrini è uno degli obiettivi primari del calciomercato Lazio.

I biancocelesti hanno fatto cadere l’opzione di riscatto a 15 milioni di euro dopo i 6 mesi di prestito dalla Juve ma solo per rinegoziare un nuovo accordo. Se i bianconeri non inseriranno il ragazzo nell’offerta per Milinkovic, l’unica strada per trattenere il classe ’99 a Formello è quella di un nuovo prestito con diritto di riscatto a cifre più basse di quelle concordate lo scorso inverno. Dal canto suo l’ex Cagliari vuole rimanere e attraverso Rafaela Pimenta, che ne cura gli interessi, ha fatto sapere a Lotito di essere anche disposto a ridursi l’ingaggio.