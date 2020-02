Calciomercato Lazio, pensiero su Nacho del Real

I media spagnoli parlano di un interessamento da parte della Lazio per il difensore del Real Madrid in scadenza a giugno

Il calciomercato si è da poco concluso, ma non si finisce mai di parlarne: trattative, interessamenti, sogni proibiti e bisogni reali sono all’ordine del giorno. L’ultima indiscrezione riguarderebbe proprio la Lazio.

Il DS Tare in questa sessione ha fatto dei movimenti in uscita tentando, con un colpo di coda, il colpo Giroud. Per giugno è stato preso Escalante e l’ultima voce di mercato sarebbe proprio per la prossima stagione ed arriverebbe dalla penisola iberica: Nacho, in scadenza a giugno e fuori dalle grazie di Zidane, starebbe cercando una nuova sistemazione ed il direttore biancoceleste potrebbe tentare il colpo a parametro zero. Sul difensore dei Galacticos però non c’è solo l’interesse della Lazio: su di lui ci sarebbero anche Roma e Napoli ma anche Valencia e Villareal. Staremo a vedere chi ingolosirà di più il calciatore anche in base al piazzamento finale in campionato.