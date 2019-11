Calciomercato Lazio, Pellissier: «Vignato? Lo vogliono tante squadre…»

Pellissier fa il punto su Vignato, il giovane attaccante del Chievo Verona che piace tanto alla Lazio

In casa Lazio, il nome di Emanuele Vignato ricorre già da qualche mese. Il giovane attaccante del Chievo Verona è stato a lungo monitorato come prospetto di grandi ambizioni, tanto che sulle sue tracce c’è anche il Bayern Monaco. Il ragazzo è legato fino al 2020, ma nelle intenzioni dei clivensi c’è il prolungamento del contratto, come confermato da Sergio Pellissier a Tuttmorcatoweb.com:«Stiamo parlando, ma prima viene l’importanza del gruppo e siamo concentrati su questo. Vignato è un giovane promettente, lo vogliono tante squadre. Noi vorremmo cercare di allungargli il contratto. Ne parleremo con calma, ma la cosa primaria è il gruppo».