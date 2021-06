Ecco come cambierebbe il mercato della Lazio, se dovesse arrivare Sarri in panchina: le possibili richieste del tecnico

La Lazio incontrerà oggi Maurizio Sarri. L’intesa può trovarsi, ma non è scontata. L’arrivo del tecnico porterebbe sicuramente entusiasmo, ma anche più di un cambiamento sul mercato. Come riporta Alfredo Pedullà, passare da un 3-5-2 a un 4-3-3 (o 4-3-1-2, meglio se 4-3-3) significherebbe rivedere la posizione di giocatori come Lazzari. Mentre i vari Milinkovic, Luis Alberto, Immobile, Acerbi, Marusic e Leiva sarebbero intoccabili.

Sarri vorrebbe alla sua corte anche Hysaj (seguito dalla Fiorentina) e Maksimovic, mentre su Boateng si è già espresso ai tempi della Juventus, rifiutandone la candidatura.

Sforzi di mercato, invece, sarebbero richiesti sugli esterni offensivi, soprattutto se dovesse partire Correa.