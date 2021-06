Calciomercato Lazio, ancora vive le piste per Boateng e Maksimovic

Il calciomercato della Lazio continua ad essere molto attivo: il club biancoceleste è ancora sulle tracce di Boateng e Maksimovic

La Lazio continua a lavorare per l’ingaggio del nuovo allenatore, senza però dimenticarsi del calciomercato. Infatti, la società biancoceleste vuole rinforzare la squadra per la prossima stagione e, in particolare, sembra concentrata sulla difesa.

Per questo, secondo quanto riportato da Sky Sport 24, il ds Tare sarebbe ancora sulle tracce di Jerome Boateng e Nikola Maksimovic. Dei due giocatori, entrambi in scadenza di contratto a fine mese, si era parlato nei giorni scorsi, anche per l’incontro avuto dalla società con il loro procuratore: Ramadani, inoltre, è anche l’agente di Maurizio Sarri. Tuttavia, la concorrenza per i due difensori è ancora molto alta, sia in Italia che in Europa. Nelle prossime settimane potrebbe esserci una svolta.