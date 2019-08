Calciomercato Lazio, dalla Serbia: «Visite ok per Pavlovic»

Nessuna telenovela, Pavlovic la prossima stagione sarà un nuovo giocatore della Lazio: visite ok

La Lazio tira un sospiro di sollievo dopo le visite mediche di Pavlovic. Venerdì mattina il difensore serbo aveva effettuato tutti i controlli, ma in giornata si è sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno dato esito positivo. Secondo i media serbi, Pavlovic si può considerare un nuovo giocatore della Lazio, anche se il classe 2001 giocherà per un altro anno con la maglia del Partizan Belgrado. In serata Pavlovic è tornato in patria per preparare il match di ritorno di Europa League contro il Molde.