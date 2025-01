Calciomercato Lazio, Patania: «Sicuramente un centrocampista arriverà mentre su Elmas e Castrovilli dico questo»

Calciomercato Lazio, il giornalista del Corriere dello Sport si esprime riguardo il mercato dei biancocelesti rilasciando queste parole a Radiosei

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista del Corriere dello Sport Patania, il quale si esprime sul calciomercato della Lazio rilasciando queste parole su Castrovilli e Elmas specialmente

PAROLE – Penso che un centrocampista la Lazio lo prenderà, ma le dinamiche sono le solite. Se vuoi prendere un giocatore devi accordarti con il club che vende. La Lazio sta lavorando da un mese per Fazzini, ma l’accordo con l’Empoli non l’ha trovato. Sarebbe un elemento funzionale e di qualità, pronto a da subito una mano e con margini di miglioramento. E’ il profilo che Baroni ha da tempo ritenuto giusto e di cui parlava molto bene anche Sarri. Il club toscano aveva una base di accordo superiore con il Napoli, poi la situazione si è bloccata.

Vediamo se la cosa può riaprirsi, ma si lavora anche su obiettivi che ora non conosciamo. Può darsi che alle stesse condizioni vadano su un altro calciatore. Un under 22 è meglio perché consente di aggiungere e non sostituire nessuno in lista.

Secondo me la Lazio farebbe un affare a prendere Elmas dal Lipsia, è una mezzala/trequartista forte che nella squadra di Baroni avrebbe un senso. Non c’è una trattativa, ma ora lo darebbero in prestito con riscatto a 15 milioni. Tra i nomi circolati nei giorni scorsi, è quello per il quale farei un sacrificio.

In questo momento non credo che la Lazio abbia la volontà di fare operazioni diverse dal centrocampista. Il difensore centrale ed il terzino sono tutte esigenze per giugno, poi non dobbiamo dimenticare che, oltre alla questione lista, c’è anche da fare i conti con l’indice di liquidità.

Castrovilli? Baroni non lo vede, il club ci punterebbe ancora. Ha fatto una scommessa che per adesso sta perdendo. Oggi chi è che investirebbe su di lui? Non vedo Lotito che manda via un giocatore su cui ha scommesso pochi mesi fa. Questo è nn giocatore che la Lazio ha sottoposto al parere di quattro diversi ortopedici. Manca di ricondizionamento atletico, Baroni non gli ha dato le possibilità in virtù di un calcio che va sull’intensità