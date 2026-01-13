Calciomercato Lazio, colpo a parametro zero: Pedraza ha firmato il preliminare!

Calciomercato Lazio, mossa anticipata in vista dell’estate: Pedraza ha firmato il preliminare di contratto con i biancocelesti

L’intesa prevede un contratto di due anni con opzione, valido a partire dal 1° luglio, quando il giocatore si libererà a parametro zero. Al momento, come specificato da Pedullà, non sono stati contemplati anticipi con indennizzo, almeno nella fase attuale della trattativa. La Lazio, dunque, ha deciso di bloccare il calciatore senza forzare i tempi, rimandando l’eventuale arrivo in anticipo a valutazioni future.

Esclusiva: #Pedraza ha firmato per la #Lazio il preliminare di contratto. Due anni con opzione dal 1 luglio a parametro zero. Eventuali anticipi con indennizzo non sono stati contemplati, almeno per ora https://t.co/6eqaFEayLN — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 13, 2026

La Lazio si muove con largo anticipo sul mercato e piazza un colpo in prospettiva per la prossima stagione. Secondo quanto riportato in esclusiva su X dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Alfonso Pedraza ha firmato il preliminare di contratto con il club biancoceleste.

Pedraza è un esterno sinistro di spinta, dotato di grande corsa, intensità e capacità di incidere su tutta la fascia. Un profilo che si inserisce perfettamente nella filosofia di gioco della Lazio e che può rappresentare una soluzione importante sia in una linea difensiva a quattro sia come esterno più avanzato. L’operazione conferma la volontà del club biancoceleste di muoversi in anticipo, assicurandosi giocatori esperti e funzionali senza gravare sui costi di cartellino.

Il calciomercato Lazio guarda quindi già oltre l’attuale stagione. Il preliminare firmato da Pedraza rappresenta una scelta strategica chiara: anticipare la concorrenza e pianificare con calma la costruzione della rosa futura. Resta da capire se, nei prossimi mesi, si apriranno spiragli per un arrivo anticipato, ma per ora la linea è definita.

La Lazio ha messo un tassello importante per il futuro, confermando una gestione attenta e programmata del mercato.

