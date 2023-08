Calciomercato Lazio, Padovan: «Isaksen? Ottimo intuito nell’acquistarlo, giocatore abile» Le parole del giornalista

Intervistato dai microfoni di Radio Radio, il direttore di calciomercato.com, Giancarlo Padovan, ha commentato il colpo Isaksen, nuovo acquisto della Lazio.

LE PAROLE- Mi fido dell’intuito di chi ha portato Isaksen a Formello, mi sembra un giocatore molto abile. Nel calcio di oggi serve sicuramente il fisico per recuperare palloni ma per sfondare c’è bisogno di velocità e capacità nel dribbling. Se le caratteristiche di Isaksen sono quelle che ho sentito, unite anche alla giovane età, lo rendono un acquisto non ottimo, di più. La Serie A ormai non può più permettersi di prendere calciatori fatti e finiti. Adesso dobbiamo puntare a comprare giovani promesse che possano essere poi vendute in un campionato importante