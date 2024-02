Calciomercato Lazio, osservato speciale nel Bologna: in estate assalto a lui per il centrocampo

Calciomercato Lazio, c’è un osservato speciale oggi nelle file del Bologna: in estate assalto a lui per il centrocampo

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, oggi in campo all’Olimpico ci sarà anche Lewis Ferguson, uno che per il calciomercato Lazio si tiene strettamente sotto osservazione da ormai un po’ di tempo.

Il valore del cartellino è schizzato alle stelle, tanto che oggi il suo valore si assesta sui 25 milioni di euro, ma dalla Capitale non si fanno scoraggiare e preparano l’assalto per l’estate. A Bologna lo sanno, così come sanno che altri club sono pronti a darsi battaglia a suon di milioni.