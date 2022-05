Calciomercato Lazio, Ospina sfuma: Ancelotti lo chiama al Real Madrid

Calciomercato Lazio: l’obiettivo Ospina per la porta dei biancocelesti starebbe per sfumare. Il colombiano verso il Real Madrid

Il Napoli e David Ospina non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto e il portiere può così ancora trovarsi liberamente una squadra per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Marca, Carlo Ancelotti avrebbe chiamato il colombiano al Real Madrid come numero 12.

Lunin, infatti, attuale riserva di Courtois, vuole andare via per giocare e i Blancos sono allora alla ricerca di un portiere d’esperienza e affidabilità che accetti senza problemi la panchina. In tale senso, Ospina avrebbe dato la sua disponibilità conoscendo anche bene l’allenatore Ancelotti. Il portiere piaceva anche la Lazio, ipotesi però che ormai sarebbe sfumata.