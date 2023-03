Calciomercato Lazio, ora più che mai serve un vice Immobile: tutti i nomi. La squadra capitolina sta valutando diverse piste per dare a Sarri un sostituto dell’attaccante biancoceleste

Come riporta Il Corriere dello Sport dopo l’infortunio di Immobile la Lazio sta valutando un potenziale vice del bomber campano da regalare a Sarri. Sono arrivate novità su Mariano Diaz dalla Spagna, l’attaccante sarebbe in scadenza col Real Madrid a fine stagione e sarà alla ricerca di più spazio dopo anni vissuti dietro a Benzema nelle gerarchie.

Il giocatore domenicano era nel mirino della Lazio già qualche anno fa e sarebbe molto apprezzato anche da Atalanta e Torino. Diaz è gestito dalla stessa scuderia di Luis Alberto, così come Ferran Jutglà, 24enne di proprietà del Bruges. Chiude la lista dei nomi Roland Sallai, attaccante ungherese del Friburgo, che però in questa stagione non ha reso in maniera brillante, anche a causa di un brutto infortunio: 0 gol in appena 13 presenze.