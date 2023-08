Lazio-Bonucci, i dettagli dell’offerta di Lotito al difensore

Calciomercato Lazio, Lotito insiste per portare a Formello Leonardo Bonucci: intesa di massima col difensore della Juve

Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore Claudio Lotito ha presentato un’offerta ufficiale a Leonardo Bonucci, ultimo grande obiettivo del calciomercato Lazio.

Contratto di un anno con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione in caso di qualificazione alla Champions League. Per quanto riguarda l’ingaggio, la Juve, che darebbe anche una buonuscita al centrale, parteciperà al pagamento dello stesso. Sono ore molto calde.