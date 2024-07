Calciomercato Lazio, offerta in Olanda per un difensore: la risposta

Calciomercato Lazio, dall’olanda riportano l’interesse dei biancocelesti per un difensore: la risposta del calciatore

Il calciomercato Lazio ha messo nel mirino Josip Sutalo, difensore centrale classe 2000 dell’Ajax.

Come riportato da voetbalzone.nl, il difensore però avrebbe rifiutato l’offerta dei biancocelesti, dopo aver detto di no anche a Bournemouth, Roma, Fiorentina e Nizza. La sua volontà è di rimanere con i lanceri, anche se non sembra rientrare tra i piani di Farioli. La valutazione del calciatore è attorno ai 20 milioni.