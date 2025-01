Calciomercato Lazio, Oddi: «Contro il Como con tante assenze diventa più difficile; serve un rinforzo in difesa, quel profilo sarebbe ideale»

Calciomercato Lazio, le parole di Giancarlo Oddi sul prossimo impegno dei biancocelesti contro il Como e sui rinforzi necessari a gennaio

Giancarlo Oddi ha parlato ai microfoni di RadioSei: dopo una parentesi sul derby perso ecco le sue parole su Lazio Como e sul calciomercato dei biancocelesti.

SCONFITTA AL DERBY – «Il derby è una partita a sé, non c’entra nulla con il campionato. Spesso lo vincono le squadre un po’ più deboli. Abbiamo giocato un brutto primo tempo, però nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni per riaprire la partita e se le avessimo sfruttate avremmo anche potuto pareggiare».

COMO – «Poteva essere molto più alla portata se ci fossero stati i titolari migliori, mentre in questo momento ci sono parecchie defezioni. Non ci dimentichiamo che il Como gioca in Serie A, quindi dobbiamo affrontarlo come una squadra importante. Dobbiamo perciò mettere in campo 11 giocatori pronti, non acciaccati o mezzi infortunati. Diventa difficile questa gara dopo la delusione del derby. Vediamo quello che riuscirà a mettere in campo Baroni; facendo il paragone tra noi e loro dovremmo essere più forti, ma il gap è ridotto».

CALCIOMERCATO – «Un centrale ci servirebbe tantissimo, magari prendere Ghilardi, anche perché è un giovane. La Lazio se prima aveva bisogno soltanto di qualche centrocampista in più, ora ha bisogno anche di altri innesti. Deve prendere seriamente questo mercato di gennaio. Le defezioni iniziano ad essere troppe, soprattutto perché le partite sono tante».