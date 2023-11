Calciomercato Lazio, Fabiani accelera per Savio: fissato il prezzo per il trasferimento

Calciomercato Lazio, Fabiani è pronto ad accelerare col Girone per l’esterno sinistro brasiliano Savio: servono 20 milioni di euro

Come riportato da calciomercato.com, uno dei grandi obiettivi del calciomercato Lazio per l’estate è l’esterno sinistro brasiliano Savio.

Classe 2004, 4 gol e 4 assist in 13 presenze, è in prestito al Girona ma è di proprietà del Troyes: ad oggi per acquistarlo servono almeno 20 milioni di euro.