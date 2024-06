Calciomercato Lazio, l’ex obiettivo Lloris RIVELA: « Mesi complicati, Postecoglu mi ha messo da parte dicendomi..» Le parole del portiere

Hugo Lloris, ex portiere del Tottenham ed in passato obiettivo del calciomercato Lazio, ha parlato cosi ai microfoni di Le Parisien:

«Il Tottenham si stava avvicinando alla fine di un ciclo, e lo stesso valeva per me. Sapevo che il Tottenham voleva ingaggiare giocatori più giovani, soprattutto nel mio ruolo. L’estate si avvicinava e io non rientravo più nei piani. Alla ripresa del campionato, ad agosto del 2023, l’allenatore (Postecoglou, ndr) mi informò che non sarei più entrato in campo, che sarei stato solo un giocatore di allenamento. Sono stato messo da parte, ero diventato trasparente. Questi otto mesi senza giocare sono stati complicati. Tuttavia, non ero infelice. Ho colto l’occasione per passare più tempo con la mia famiglia e mi ha fatto bene»