Jorginho Lazio, il club prepara l’affondo: le cifre sul tavolo

Calciomercato Lazio, Jorginho obiettivo numero uno per il centrocampo biancoceleste: tutte le cifre sul tavolo della trattativa

Jorginho è diventato uno degli obiettivi primari del calciomercato Lazio per quanto riguarda il centrocampo della prossima stagione.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Lotito è pronto a mettere sul piatto 10-12 milioni di euro per il suo cartellino e un quinquennale da 4 milioni di euro a stagione per il classe ’91, legato all’Arsenal da un contratto fino al 2024 da 6 milioni di euro netti.