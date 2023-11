Calciomercato Lazio, il club biancoceleste si guarda intorno per sopperire all’eventuale addio di Pedro: tre i nomi sul taccuino

Come riferito dal Corriere dello Sport, sono tre i nomi sul taccuino del calciomercato Lazio per sopperire all’eventuale addio di Pedro, in scadenza di contratto al termine della stagione.

Il primo è quello di Greenwood, già cercato sul finire della sessione estiva prima del trasferimento al Getafe: il secondo è Oscar Bobb del City. Ma è il terzo a far impazzire Sarri: Savinho del Troyes attualmente in prestito al Girona. Sul brasiliano la concorrenza è però agguerritissima e il prezzo è già lievitato oltre 20 milioni di euro.

Infine, dal Brasile hanno rilanciato la candidatura di Artur del Palmeiras: 25 anni, cinque gol in campionato, cinque in Libertadores e un costo di 10 milioni.