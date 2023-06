Calciomercato Lazio, Nzola vicino alla Salernitana: si può sbloccare Dia? I dettagli sulla trattativa

C’è anche Boulaye Dia tra gli obiettivi di mercato della Lazio per l’attacco, ma dal fronte Salernitana arriva oggi una notizia che potrebbe agevolare la trattativa.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club campano sarebbe vicinissimo all’acquisto di Mbala Nzola, per tutelarsi in caso di eventuale addio del senegalese.