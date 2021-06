Calciomercato Lazio, nuovo esterno d’attacco nel mirino di Tare

La Lazio continua a lavorare sul calciomercato: nel mirino del ds Igli Tare un nuovo esterno d’attacco per il 4-3-3 di Sarri

L’estate della Lazio ha avuto inizio a pieno con l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano sta già studiando la rivoluzione tecnico-tattica dei biancocelesti e, in questo lavoro, potrebbero essere esclusi alcuni importanti giocatori, come il Tucu Correa.

L’argentino, infatti, potrebbe non adattarsi al nuovo 4-3-3 e, per questo, la società biancoceleste sta già studiando le alternative. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, oltre ai vari nomi della nostra Serie A, Igli Tare ha messo nel mirino un nuovo esterno d’attacco: si tratta del portoghese Rony Lopes, classe ’95 di proprietà del Siviglia. Dopo l’ultimo anno in prestito al Nizza, il giocatore rientrerà in Andalusia e potrebbe essere una delle alternative per il reparto offensivo della Lazio.