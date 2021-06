Correa Lazio, i possibili scenari nel futuro del Tucu: conferma o cessione?

Joaquin Correa si prepara a giocare la Copa America con la sua Argentina, con qualche pensiero anche alla Lazio e al suo futuro

Un’estate entusiasmante, tra impegni delle Nazionali e rivoluzioni tecniche, come quella che vedrà protagonista la Lazio dopo l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri. In particolare, uno dei giocatori più toccati da questo nuovo progetto potrebbe essere Joaquin Correa, autore la scorsa stagione di 11 gol tra campionato e coppe con l’Aquila sul petto.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Tucu sarebbe ad un bivio tra la riconferma in biancoceleste e la cessione. Infatti, nella prossima Copa America con l’Argentina potrà cimentarsi nel ruolo di ala nel tridente offensivo, lo stesso ruolo in cui verrebbe schierato da Sarri, che sfrutterà la competizione della Conmebol per valutare il giocatore. Se convincerà il tecnico toscano, il numero 11 potrà rimanere, altrimenti per lui potrebbero aprirsi le porte della Premier League: oltre all’Arsenal, che avrebbe offerto 20 milioni di euro nei giorni scorsi, su di lui ci sarebbero anche il West Ham e l’Everton. Il presidente Lotito, per il suo cartellino, sembra intenzionato a chiedere non meno di 40 milioni.