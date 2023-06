Calciomercato Lazio: dal nuovo elenco per l’esterno spunta un «asso clamoroso». Ecco a chi stanno pensando i biancocelesti

Come riporta Il Messaggero l’asso clamoroso uscito dal nuovo elenco del calciomercato Lazio è Lucas Vazquez, 31enne in scadenza col Real Madrid nel 2024 e valutato fra i 6 e gli 8 milioni dai blancos.

C’è anche l’interesse della Juve, l’ingaggio da 4,5 milioni andrebbe ridotto. Ovviamente non garantirebbe gli stessi gol (appena 4 e 2 assist in 23 presenze in questa stagione) di Berardi, ma ha le caratteristiche alla Callejon che mancano a Sarri alla Lazio.