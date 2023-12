Lazio, la situazione riguardo il rinnovo del brasiliano è in fase di stallo e la Juventus è pronta per l’agguato

A tenere banco in casa Lazio è la situazione relativa al rinnovo di Felipe Anderson, il quale risulterebbe ancora in fase di stallo. A vigilare con molta attenzione e ad approfittarne è la Juventus e Il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto conferma la notizia anticipata qualche giorno fa da Il Messaggero, ossia che il club bianconero vuole bloccare l’ ex West Ham visto che in estate si libera a zero.