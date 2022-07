Calciomercato Lazio: rientrato dal prestito al Venezia, Kiyine lascerà subito i biancocelesti. Sul centrocampista c’è una nuova pretendente in Serie A

Sofian Kiyine è rientrato alla Lazio dal prestito alla Venezia, dove le statistiche lo hanno indicato come uno dei migliori dribblatori del campionato. Il centrocampista non resterà in biancoceleste, ma potrebbe giocare ancora in Serie A.

Come riportato da Alfredo Pedullà infatti, dopo il Verona, anche il Bologna starebbe pensando al marocchino classe 1997. I rossoblù aspettano di incassare il sì di Ilicic, ma nel frattempo studiano anche le alternative e Kiyine sarebbe una di queste.