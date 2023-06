Calciomercato Lazio, non solo la Juventus su Acuña: un altro club italiano forte sul giocatore

Non ci sono solo Lazio e Juventus interessate al terzino del Siviglia, Acuña, ma un altro club italiano si sarebbe unito alla corsa per portare il giocatore in Italia.

Come riportato da Tuttosport, il Torino farebbe sul serio per regalare il terzino a Ivan Juric, che come caratteristiche, lo vede perfetto per il suo gioco.