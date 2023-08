Calciomercato Lazio, nome nuovo per il centrocampo: nel mirino un giocatore della Fiorentina. Ecco di chi si tratta

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, rischiano di separarsi le strade di Gaetano Castrovilli e della Fiorentina.

Il centrocampista non avrebbe gradito la proposta di rinnovo al ribasso offertagli dai gigliati, per questo motivo, sul classe ’97 sarebbero piombate diverse squadre, tra cui Lazio, Napoli e Inter, con quest’ultima disposta a prenderlo a parametro zero la prossima estate.